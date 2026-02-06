Ghali critica l’assenza di spazio per i propri pensieri durante le Olimpiadi | Non posso esprimere nulla

Ghali si lamenta pubblicamente durante le Olimpiadi di Milano e Cortina. Il rapper dice di non poter cantare l’Inno d’Italia né di esprimere liberamente i propri pensieri, e lo fa con un messaggio su Instagram. La sua critica si concentra sulla mancanza di spazio per i propri sentimenti in un evento così grande.

**Ghali si sfoga sulle Olimpiadi: “Non posso cantare l’Inno d’Italia né esprimere un mio pensiero”** Il rapper Ghali, protagonista della polemica in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, ha espresso la propria frustrazione con un messaggio su Instagram. Il giorno prima della cerimonia prevista per venerdì 6 febbraio allo stadio Meazza, l’artista milanese ha annunciato ufficialmente la sua assenza da un eventuale esecuzione dell’Inno d’Italia. “Non posso cantare l’Inno d’Italia né esprimere un mio pensiero”, ha scritto. Una dichiarazione che tocca temi delicati, come la neutralità politica richiesta per gli interventi artistici nei confronti di uno spettacolo internazionale come le Olimpiadi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Alla vigilia delle Olimpiadi invernali a San Siro, Ghali si schiera contro le restrizioni.



