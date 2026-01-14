Questa volta Marotta preferisce non commentare le parole di Conte | Ognuno è libero di esprimere i propri pensieri

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha scelto di non commentare le dichiarazioni di Conte, sottolineando che ogni allenatore è libero di esprimere le proprie opinioni. In un’intervista a Dazn, ha spiegato la scelta di concedere un giorno di riposo alla squadra, evidenziando come tale decisione rientri in un approccio innovativo e ponderato nel contesto del lavoro calcistico.

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, è stato intervistato da Dazn a pochi minuti dal recupero della sedicesima giornata col Lecce: Il giorno di riposo? «Siamo davanti a un concetto innovativo nel mondo del calcio, si consuma molto anche il cervello che è un muscolo e l’allenatore ha la cognizione su cosa decidere: ha dato un giorno di riposo ma non incide sul lavoro, se ha deciso così è perché era la cosa più giusta da fare». Qual è il profilo giusto sul mercato? «Intanto la notizia del giorno è che Dumfries sta recuperando più velocemente di quanto era prevedibile, ci è mancato nelle ultime partite e speriamo di averlo presto a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

