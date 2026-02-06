Ghali aveva uno segreto che botta per Vannacci le Olimpiadi | quindi oggi…

Questa mattina, le Olimpiadi invernali sono state sconvolte da una sorpresa inattesa. Ghali, il cantante italiano, ha portato con sé un segreto che ha lasciato tutti a bocca aperta. La sua presenza alla cerimonia di apertura ha acceso molte discussioni, soprattutto dopo le parole di Vannacci, che ha commentato con un misto di sorpresa e sconcerto. La scelta di invitare Ghali sembra aver diviso pubblico e addetti ai lavori, senza che nessuno possa ancora spiegare bene cosa si nasconda dietro questa decisione. La polemica è già iniziata e

- Continuo a ripetere che bisognerebbe conoscere il genio che ha deciso di invitare Ghali — il cantante, in assenza di definizioni più consone — alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali. Lui frigna perché pare che gli abbiano chiesto di non cantare in arabo e di non uscire fuori dai binari. Poi pubblica un singolo, guarda caso proprio quando i giornali tornano a parlare di lui per le polemiche e non per le sue qualità canore. A pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Quindi è legittimo pensare che abbia messo su tutta 'sta canizza anche per favorire un po' la diffusione del suo nuovo brano.

