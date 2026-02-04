N’antro partito ancora la mossa di Vannacci e Landini | quindi oggi…
Oggi si apre una nuova pagina con la mossa di Vannacci e Landini. La domanda non è se Vannacci abbia fatto bene a lasciare la Lega, ma se ne avevamo davvero bisogno. La crisi tra i due, che si sussegue ormai da settimane, continua a tenere banco. La situazione resta fluida e nessuno sa ancora come si evolverà. Intanto, i cittadini osservano con attenzione, cercando di capire cosa cambierà nel prossimo futuro.
- Il punto non è chiedersi se Vannacci abbia fatto bene o meno a lasciare la Lega. Il punto è chiedersi: ne avevamo davvero bisogno? - Mi spiego. Credo che gli elettori di centrodestra siano abbastanza statici nelle loro preferenze. Da vent’anni circa votano sempre le stesse tre aree politiche: i liberali di Forza Italia, i leghisti e i destri, che un tempo votavano AN e poi sono passati a FdI. In questo schema, la maggioranza silenziosa favorisce oggi il leader di uno, domani il leader dell’altro partito. Ho i miei dubbi — ma potrei sbagliarmi — che ci sia spazio per un altro partito alla destra della destra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Vannacci Landini
In un clima politico caratterizzato da tensioni e prese di posizione contrastanti, le dichiarazioni di figure chiave come Di Maio, Meloni, Landini e Zelensky catturano l'attenzione.
