Ghali accende la cerimonia | Non potrò cantare l’inno d’Italia

Ghali ha sorpreso tutti alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante il suo intervento, ha annunciato che non canterà l’inno d’Italia come previsto, spiegando di aver preso questa decisione per motivi personali. La sua scelta ha lasciato il pubblico senza parole, mentre gli organizzatori cercano di capire come gestire la situazione. La giornata, che doveva essere di festa, si è aperta con un colpo di scena che farà discutere a lungo.

di Massimiliano Mingoia MILANO Il giorno dei giorni è arrivato. Milano e Cortina lo sognano dal 24 giugno del 2019, quando a Losanna hanno conquistato le Olimpiadi battendo le svedesi Stoccolma e Åre. Oltre sei anni dopo, ci siamo. Gli occhi del mondo stasera saranno puntati sullo stadio di San Siro, dov'è in programma la cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali. Due miliardi e mezzo di spettatori collegati. Pre-show dalle 19.15, show dalle 20. Scaletta ricchissima, ma rispettando la tradizione olimpica, dall'apertura delle Olimpiadi dichiarata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella (questo raccontano le ultime indiscrezioni pre-spettacolo) all'accensione del braciere all'Arco della Pace di Milano e in piazza a Cortina.

