Nuova manifestazione antifascista con corteo a Genova
Sabato 13 dicembre alle 17:30, piazza Alimonda a Genova ospiterà una nuova manifestazione antifascista organizzata da Genova Antifascista, con presidio e corteo. L'evento si svolge sotto il motto
Genova Antifascista ha annunciato una nuova manifestazione a Genova, con presidio e corteo. Sabato nuova manifestazione antifascistaSabato 13 dicembre alle ore 17:30 in piazza Alimonda, al grido di "Chiudere i covi fascisti". Gli organizzatori hanno scritto sui social: "Come avevamo preannunciato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
L'imbarazzo di Gualtieri sulla manifestazione pro Ue. Il Campidoglio in linea con il Nazareno tace sulla proposta di FIlippo Sensi (Pd) per una nuova piazza per l’Europa e Kyiv. Di Gianluca De Rosa - facebook.com Vai su Facebook
NUOVA MANIFESTAZIONE A ROMA PER LA LIBERTÀ DI ZAMBELLI E CONTRO LA SUA ESTRADIZIONE #LibertàPerZambelli @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @ManfrediPotenti @BellomoDavide70 @FBenassati @FidanzaCarlo @GiudiciMirko @ Vai su X
Brescia, sabato corteo vietato anche per il mondo antagonista - La Questura si era già espressa riguardo al corteo di Remigrazione: tutti potranno avere un presidio, ma nessuno sfilerà in corteo ... giornaledibrescia.it scrive
Sabato cortei vietati in città, autorizzati solo presidi per il rischio di scontri tra antifascisti e ultradestra - La Questura ha notificato prescrizioni sia alle realtà antifasciste che alle sigle dell'ultradestra: saranno possibili solo presidi in forma statica. Da brescia.corriere.it
Partito il corteo antifascista in attesa di Forza Nuova