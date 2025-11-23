Manifestazione contro Casapound a Genova guerriglia urbana alla Foce | Foto

Ilsecoloxix.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scontri sono nati in seguito all’impossibilità dei partecipanti al corteo di raggiungere la sede del movimento di estrema destra, protetta dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Manifestazione contro Casapound a Genova, guerriglia urbana alla Foce | Foto

