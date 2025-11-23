Manifestazione contro Casapound a Genova guerriglia urbana alla Foce | Foto
Gli scontri sono nati in seguito all’impossibilità dei partecipanti al corteo di raggiungere la sede del movimento di estrema destra, protetta dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#GMG MANIFESTAZIONE DI "GENOVA ANTIFASCISTA" DAVANTI ALLA SEDE DI CASAPOUND. LE FORZE DELL'ORDINE LANCIANO LACRIMOGENI Momenti di tensione nel pomeriggio al presidio organizzato da "Genova Antifascista" in piazza Alimonda Vai su Facebook
Scontri a Trento al presidio contro Cpr e CasaPound. La diretta video Vai su X
Manifestazione contro Casapound a Genova, guerriglia urbana alla Foce - Gli scontri sono nati in seguito all’impossibilità dei partecipanti al corteo di raggiungere la sede del movimento di estrema destra, protetta dalla polizia ... Lo riporta ilsecoloxix.it
Scontri manifestazione contro Casapound, otto feriti tra le forze dell'ordine. Indaga la Digos - Circa 150 manifestanti della Rete Genova Antifascista hanno cercato di avvicinarsi alla sede di via Montevideo. rainews.it scrive
Antifascisti contro CasaPound, scontri in piazza Alimonda: diversi poliziotti feriti - Serata di scontri quella di sabato sera che ha visto il caos scoppiare in via Montevideo, dove nel tardo pomeriggio era stata organizzata una manifestazione antifascista per "Chiudere i covi fascisti" ... Scrive primocanale.it