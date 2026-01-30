Adani | Napoli-Chelsea? Gli azzurri non hanno mai perso il controllo della gara la sconfitta deriva da giocate dei singoli

Lele Adani commenta la sconfitta del Napoli contro il Chelsea in Champions. Secondo l’esperto, gli azzurri non hanno mai perso il controllo della partita, ma hanno subito le giocate dei singoli avversari. Adani sottolinea che la sconfitta non deriva da errori di squadra, bensì da alcune scelte individuali. Durante la trasmissione Viva el Futbol, ha anche lodato le prestazioni di Antonio Vergara.

Lele Adani, a Viva el Futbol, ha così commentato la disfatta del Napoli in Champions. Non sono mancate parole di elogio ad Antonio Vergara. Le parole di Adani. “Guarda, io rispetto alla tenuta fisica, per me il Napoli non è calato. Il Napoli ha perso per delle giocate di quel livello, cioè ha perso per delle situazioni che trovi in Champions League o in alta Premier League di transizione, di forza, di tecnica, fuori dallo spartito che fanno i grandi giocatori, ma non ha perso nemmeno l’inerzia della gara, non ha perso il controllo, non l’ha mai perso, e ha tenuto a livello fisico quasi come se ci fosse una ripresa di una squadra dove non ci sono più rotazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

