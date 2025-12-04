Ufficiale Italia-Irlanda del Nord si giocherà nel fortino | in questo stadio gli azzurri non hanno mai perso
Dove e quando si giocherà Italia-Irlanda del Nord. Sei mesi dopo il 5-0 rifilato all’Estonia nel debutto di Gennaro Gattuso da commissario tecnico, la Nazionale torna a Bergamo per un appuntamento che vale una stagione: la semifinale dei play-off Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo alle 20.45. Il Gewiss Stadium è un campo dal sapore speciale per gli Azzurri: qui l’Italia non ha mai perso. Quattro i precedenti, con due sonanti 5-0 – il più recente proprio contro l’Estonia e l’altro nel lontano gennaio 1987 contro Malta – e due pareggi per 1-1, registrati nell’amichevole con la Turchia del 2006 e nella sfida di Nations League con i Paesi Bassi nel 2020. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
