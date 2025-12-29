Anguissa brucia i tempi | Conte ritrova il suo pilastro

Antonio Anguissa si sta allenando con impegno e potrebbe tornare presto a disposizione di Antonio Conte, rappresentando un punto fermo per il centrocampo del Napoli. La sua pronta reintegrazione sarebbe un elemento importante per la squadra, contribuendo a rafforzare la stabilità e l’equilibrio tattico. Resta da capire come il giocatore e il tecnico lavoreranno insieme nelle prossime settimane per reintegrare appieno Anguissa nel progetto azzurro.

Antonio Conte potrebbe presto ritrovare uno dei pilastri del centrocampo del Napoli. Il rientro di Frank Anguissa, infatti, appare più vicino del previsto e rappresenterebbe una notizia di grande rilievo per le scelte tattiche del tecnico azzurro. Il centrocampista camerunese sta accelerando il percorso di recupero dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata a metà novembre. Le prime valutazioni indicavano un ritorno in campo non prima della fine di gennaio, ma la risposta del giocatore al lavoro di riabilitazione ha consentito di anticipare sensibilmente i tempi.

