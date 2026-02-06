Generale russo ferito in un attentato a Mosca Lavrov accusa Zelensky | Sabota il processo di pace

Un generale russo è rimasto ferito in un attentato avvenuto in un condominio nella periferia nord-occidentale di Mosca. Vladimir Alexeyev, uno dei più alti ufficiali dell’esercito russo, si trovava in quella zona quando qualcuno ha fatto esplodere un ordigno. La polizia ha avviato le indagini per capire chi ci fosse dietro e perché. Nel frattempo, il ministro degli Esteri Lavrov ha accusato Zelensky di sabotare il processo di pace. La tensione tra i due paesi si alza di nuovo.

