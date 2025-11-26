Ucraina Lavrov | Ue ha fallito su Kiev sabota piani di pace e vuole sconfitta strategica di Mosca si rispetti vertice Anchorage - VIDEO

Nel corso di una conferenza stampa, il ministro degli Esteri russo ha specificato che Mosca ha ricevuto la prima proposta di pace Usa in 28 punti attraverso canali non ufficiali. Poi la stilettata verso l'Europa guerrafondaia: "razzista e nazista" "Questa Europa ha fallito su tutti i fronti d.

