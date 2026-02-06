Gene Gnocchi due sere sul palco del Teatro Dehon
Gene Gnocchi torna a far ridere con due serate al Teatro Dehon di Bologna. L’attore e comico sarà sul palco il 7 febbraio alle 21 e l’8 febbraio alle 16, portando in scena “La Crepa nel crepuscolo”. Lo spettacolo dura 90 minuti, con la musica di Diego Cassani.
Bologna, 6 febbraio 2026 – La Crepa nel crepuscolo, lo spettacolo di Gene Gnocchi arriva al teatro Dehon di Bologna il 7 (ore21) e l' 8 febbraio (ore16), atto unico durata 90 minuti (chitarra Diego Cassani, produzione Luna di Miele). Come sempre il monologo surreale di Gene Gnocchi riesce, con suo cinismo raffinato, a divertire il pubblico portandolo fuori dalla realtà. Partendo da circostanze reali Gene le veste di assurdo. Come quando affronta l'ossessione dei selfie che ormai si fanno ovunque. Racconta di un padre che con la scusa di fotografare Gene insieme al figlio di sei mesi, si è allontanato troppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
