Una crepa nel crepuscolo | la simpatia di Gene Gnocchi al Teatro Sociale di Camogli

Genovatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre, il Teatro Sociale di Camogli ospita Gene Gnocchi con il suo spettacolo “Una crepa nel crepuscolo”. Con la sua ironia pungente, Gnocchi smaschera mode, abitudini e personaggi contemporanei, offrendo al pubblico un intrattenimento ricco di leggerezza surreale e cianismo raffinato.

Sabato 13 dicembre Gene Gnocchi arriva al Teatro Sociale di Camogli con “Una crepa nel crepuscolo”, uno spettacolo in cui la sua ironia tagliente smonta mode, abitudini e personaggi del nostro tempo, con la leggerezza surreale e il cinismo raffinato che lo contraddistinguono.Dopo 40 anni di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

crepa crepuscolo simpatia gene“Una crepa nel crepuscolo”: la simpatia di Gene Gnocchi al Teatro Sociale di Camogli - Sabato 13 dicembre Gene Gnocchi arriva al Teatro Sociale di Camogli con “Una crepa nel crepuscolo”, uno spettacolo in cui la sua ironia tagliente smonta mode, abitudini e personaggi del nostro tempo, ... Si legge su genovatoday.it

crepa crepuscolo simpatia geneCamogli, Gene Gnocchi sul palco del Teatro Sociale con il suo nuovo spettacolo “Una crepa nel crepuscolo” - Il 13 dicembre alle 21, Gene Gnocchi arriva al Teatro Sociale di Camogli con uno spettacolo che mescola il cinismo che ha sempre contraddistinto il comico e ... ilsecoloxix.it scrive