gboard potrebbe risolvere il fastidioso problema delle dimensioni delle emoji

Gli sviluppatori di Gboard stanno testando una novità che potrebbe risolvere il problema delle dimensioni delle emoji. La funzione, ancora in fase di prova, permette alle emoji di crescere insieme al font di sistema, migliorando la leggibilità e distinguendo meglio le icone simili. In questo modo, gli utenti potranno usare le emoji senza doverle ingrandire manualmente o rischiare fraintendimenti.

scala emoji con la dimensione del font. la funzione in fase di sperimentazione collega la dimensione degli emoji al font di sistema, superando una limitazione storica che vedeva le icone confinare a proporzioni fisse indipendenti dal testo circostante. la modifica si basa sulla dimensione del testo di sistema piuttosto che sull'ingrandimento generale dello schermo.

Google sta lavorando per rendere le emoji in Gboard più flessibili: presto si adatteranno a diversi stili di font.

Nei prossimi aggiornamenti, Gboard potrebbe migliorare la visualizzazione delle emoji.

