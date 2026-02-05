Nei prossimi aggiornamenti, Gboard potrebbe migliorare la visualizzazione delle emoji. Una nuova funzione in fase di sviluppo mira a ingrandire le emoji, rendendole più chiare e visibili mentre si scrive. Per ora si tratta di un test, ma l’obiettivo è facilitare l’uso delle emoticon soprattutto su schermi più piccoli.

una modifica in fase di sviluppo per gboard promette di rendere le emoji più visibili modulando la dimensione del font. si tratta di un intervento mirato a rendere le emoji leggibili tanto quanto il testo, senza modificare altri elementi dell’interfaccia. l’ aggiornamento in sviluppo prevede un’ integrazione che farà crescere gli emoji insieme al testo quando si aumenta la dimensione del carattere di sistema. la situazione attuale delle emoji su gboard. attualmente, le emoji reagiscono esclusivamente alla scala di visualizzazione del dispositivo e non alla dimensione del font. di conseguenza, anche se si amplia il testo, le emoji restano di dimensioni fisse nel picker e nell’interfaccia di gboard. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Gboard ingrandisce le emoji

Approfondimenti su Gboard Emoji

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gboard Emoji

