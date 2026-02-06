Emoji in gboard si adatteranno presto a diverse dimensioni di font

Google sta lavorando per rendere le emoji in Gboard più flessibili: presto si adatteranno a diversi stili di font. La novità dovrebbe migliorare l’esperienza di chi utilizza spesso le emoji e vuole un risultato più personalizzato. La funzione è ancora in fase di sviluppo, ma le prime anticipazioni indicano che sarà più facile integrare le emoji con vari tipi di testo, senza perdere qualità o coerenza.

gboard continua a evolversi offrendo una delle esperienze emoji più complete tra le tastiere disponibili. fra le novità emerse, è emersa la possibilità di far variare la grandezza delle emoji in funzione del font di sistema, una funzione osservata in una versione beta identificata come 16.7.4.861137547. l'aggiornamento mette in evidenza l'attenzione verso l' accessibilità e l'usabilità, proponendo una gestione degli elementi grafici in linea con la dimensione del testo dell'intero sistema. gboard e la funzione di ridimensionamento degli emoji con la dimensione del font. In fase beta, è stato rilevato un toggle denominato Scale emoji with font size, che consente agli emoji di apparire più grandi o più piccoli in base all'ingrandimento del carattere.

