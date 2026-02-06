Gazzola terminati i lavori di riqualificazione del cimitero di Monticello

La ristrutturazione del cimitero di Monticello a Gazzola è finita. I lavori di riqualificazione sono stati completati, come previsto dal piano approvato lo scorso anno dalla giunta comunale. Ora si lavora sul cimitero di Rezzanello, che è ancora in fase di intervento.

È in corso il piano di riqualificazione dei cimiteri nel comune di Gazzola approvato lo scorso anno dalla Giunta e che ha visto terminare da poco gli interventi in programma su quello di Monticello, mentre sono attualmente in corso quelli su quello di Rezzanello.A Monticello si è provveduto al.

