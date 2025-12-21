Croce Verde una sede rinnovata Terminati i lavori di riqualificazione

La Croce Verde di Lucca ha recentemente completato i lavori di riqualificazione della sua sede centrale, iniziati circa un anno fa. L’intervento, del valore di circa 5 milioni di euro, ha migliorato sia l’efficienza energetica che la stabilità strutturale dell’edificio. La nuova sede rappresenta un passo importante per l’organizzazione nel garantire servizi sempre più efficaci e sostenibili alla comunità. Croce Verde, una sede rinnovata. Terminati i lavori di riqualificazione.

Inaugurata ieri, dopo circa un anno dall'inizio dei lavori di riqualificazione energetica e statica per un valore di circa 5 milioni di euro, la rinnovata sede centrale della Croce Verde di Lucca. Il progetto, realizzato dall'azienda edile di Pietrasanta, BM Srl, ha migliorato l'efficienza energetica e aumentato la sicurezza sismica della sede centrale di via Castracani e dell'adiacente asilo notturno. Gli interventi hanno compreso la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con moderne pompe di calore, l'installazione di nuovi infissi e l'isolamento delle superfici tramite controsoffitti e sistemi a cappotto.

Croce Verde, inaugurata la riqualificazione energetica e statica della sede di viale Castracani - Aperti anche i locali dell'asilo notturno alla presenza di sindaco e istituzioni. luccaindiretta.it

