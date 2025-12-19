Terminati i lavori di riqualificazione riapre la stazione ecologica Ravenna Sud

Da lunedì 22 dicembre, la stazione ecologica Ravenna Sud in via Don Carlo Sala riapre al pubblico dopo i lavori di riqualificazione. Con l'orario invernale in vigore fino al 30 aprile, sarà nuovamente disponibile per la raccolta differenziata e il conferimento di materiali, contribuendo alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità della comunità.

A partire da lunedì 22 dicembre la stazione ecologica Ravenna Sud (via Don Carlo Sala) riprenderà completamente le proprie attività (orario invernale in vigore fino al 30 aprile: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 17.30; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 7.30 alle 19.

