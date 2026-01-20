Il colosso dei fast food apre un nuovo locale in provincia | e si occuperà del prolungamento della ciclabile

McDonald apre un nuovo ristorante a Russi, in provincia di Ravenna. L'ampliamento prevede anche il prolungamento della pista ciclabile nella zona, contribuendo a migliorare la mobilità locale. La Giunta comunale ha approvato il permesso di costruire per questa nuova attività, situata nel comparto

McDonald è pronta ad aprire un nuovo locale nel Ravennate. La Giunta del Comune di Russi ha approvato un permesso di costruire convenzionato, relativo a un lotto all’interno del comparto "Campodoro 1", in via Gallignani angolo via Faentina Nord, per la realizzazione di un’attività di ristorazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

