Galà turismo è polemica | Gratis il Salone dei 500

La polemica esplode a Firenze sul prossimo evento di turismo. L’amministrazione comunale ha deciso di eliminare il pagamento del canone di concessione per il Salone dei 500, che normalmente si aggira intorno ai 40 mila euro. Questa scelta ha sollevato subito molte critiche, sia tra gli operatori che tra i cittadini, che si chiedono se sia giusto usare soldi pubblici per favorire un evento senza chiedere contributi. La decisione ha già fatto discutere molto, e ora si attende una risposta ufficiale sui motivi e sulle eventuali conseguenze di questa mossa.

FIRENZE "L'amministrazione comunale ha fatto una determina che prevede l'azzeramento del canone di concessione (circa 40.000 euro al minimo) del Salone dei Cinquecento per lo svolgimento della cena di gala dell'evento Firenze Terra Italia, conclusosi con incontri b2b finalizzati a nuovi affari tra hotel di lusso e buyer internazionali, leggisi fondi speculativi". L'affondo contro il Comune, con determina allegata, proviene dal comitato 'Salviamo Firenze per viverci', il raggruppamento capeggiato da Massimo Torelli. Torelli nello specifico solleva il caso riguardo la concessione in uso temporaneo per la giornata di mercoledì 4 febbraio, di alcuni spazi all'interno di Palazzo Vecchio a Bts Group. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Galà turismo, è polemica: "Gratis il Salone dei 500"

