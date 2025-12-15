Piero Chiambretti torna su Canale 5 con il Galà dei 500 – Eccellenze Italiane, un evento dedicato alle eccellenze e ai talenti italiani. Dopo le esperienze in Rai con Fin che la barca va e Donne sull’orlo di una crisi di nervi, l’evento andrà in onda martedì 16 dicembre in seconda serata.

Congelata l’esperienza in Rai con Fin che la barca va e Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Piero Chiambretti torna su Canale 5, nella seconda serata di martedì 16 dicembre, con Galà dei 500 – Eccellenze Italiane, un evento speciale branded dedicato alle storie, ai talenti e ai protagonisti che hanno reso grande l’Italia nel mondo. Anticipazioni e ospiti di Galà dei 500 – Eccellenze Italiane. Il programma, girato a Torino all’interno dell’ Heritage Hub di Stellantis, celebra l’ingegno, la creatività e la capacità italiana. Questo suggestivo luogo ha sede nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava, nel capoluogo piemontese, uno degli storici impianti di produzione meccanica FIAT all’interno del comprensorio industriale di Mirafiori. Davidemaggio.it

