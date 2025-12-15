Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, Piero Chiambretti torna con il “Galà dei 500 – Eccellenze Italiane”, un evento che celebra le eccellenze, i talenti e le storie di coloro che hanno portato il nome dell’Italia nel mondo. Un appuntamento dedicato al riconoscimento delle eccellenze italiane attraverso un evento speciale condotto dal noto presentatore.

© Tivvusia.com - Piero Chiambretti presenta il “Galà dei 500 – Eccellenze Italiane” su Canale 5

Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, torna Piero Chiambretti con l’evento speciale “Galà dei 500 – Eccellenze Italiane”, un appuntamento unico dedicato alle storie, ai talenti e ai protagonisti che hanno reso grande l’Italia nel mondo. La serata si propone di celebrare l’ingegno, la creatività e la capacità italiana attraverso racconti, testimonianze e performance artistiche e sportive. Location d’eccezione: Heritage Hub di Stellantis. La serata è girata a Torino, all’interno dell’Heritage Hub di Stellantis, situato nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava, uno degli storici impianti di produzione FIAT a Mirafiori. Tivvusia.com

Fiat 500 Hybrid protagonista del Galà dei 500 con Piero Chiambretti - Piero Chiambretti celebra le eccellenze italiane e la nuova Fiat 500 Hybrid prodotta a Mirafiori. affaritaliani.it