Piero Chiambretti presenta il Galà dei 500 – Eccellenze Italiane su Canale 5

Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, Piero Chiambretti torna con il “Galà dei 500 – Eccellenze Italiane”, un evento che celebra le eccellenze, i talenti e le storie di coloro che hanno portato il nome dell’Italia nel mondo. Un appuntamento dedicato al riconoscimento delle eccellenze italiane attraverso un evento speciale condotto dal noto presentatore.

Martedì 16 dicembre, in seconda serata su Canale 5, torna Piero Chiambretti con l’evento speciale “Galà dei 500Eccellenze Italiane”, un appuntamento unico dedicato alle storie, ai talenti e ai protagonisti che hanno reso grande l’Italia nel mondo. La serata si propone di celebrare l’ingegno, la creatività e la capacità italiana attraverso racconti, testimonianze e performance artistiche e sportive. Location d’eccezione: Heritage Hub di Stellantis. La serata è girata a Torino, all’interno dell’Heritage Hub di Stellantis, situato nei locali dell’ex Officina 81 di Via Plava, uno degli storici impianti di produzione FIAT a Mirafiori. Tivvusia.com

