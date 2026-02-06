Futuro Nazionale vedova di Mercante M5s | Marchio registrato da mio marito nel 2011 non vogliamo essere associati a Vannacci
La battaglia sul marchio di Futuro Nazionale si riaccende. La vedova di Riccardo Mercante, uno dei fondatori del partito, ha detto che il simbolo è di suo marito e non può essere usato da Vannacci. Il generale, invece, insiste: finché non ci sono divieti, continuerà a usare il simbolo per il suo nuovo progetto politico. La disputa si fa più accesa, tra chi rivendica il diritto sul marchio e chi vuole continuare senza ostacoli.
Vannacci: "Finché non c'è nulla di diverso continueremo a usare il simbolo. Se non c'è nulla di vietato si può usare" È guerra sul marchio di Futuro Nazionale scelto da Vannacci per il suo nuovo progetto politico, depositato nel 2010 e registrato nel 2011 da Riccardo Mercante, ex consigliere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Futuro Nazionale di Roberto Vannacci deve cambiare nome, marchi registrato nel 2011 dall'ex M5s Mercante
Roberto Vannacci dovrà cambiare il nome del suo movimento.
Vannacci dovrà cambiare nome al suo partito? Il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s
Vannacci dovrà cambiare nome al suo partito.
