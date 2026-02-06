La battaglia sul marchio di Futuro Nazionale si riaccende. La vedova di Riccardo Mercante, uno dei fondatori del partito, ha detto che il simbolo è di suo marito e non può essere usato da Vannacci. Il generale, invece, insiste: finché non ci sono divieti, continuerà a usare il simbolo per il suo nuovo progetto politico. La disputa si fa più accesa, tra chi rivendica il diritto sul marchio e chi vuole continuare senza ostacoli.

Vannacci: "Finché non c'è nulla di diverso continueremo a usare il simbolo. Se non c'è nulla di vietato si può usare" È guerra sul marchio di Futuro Nazionale scelto da Vannacci per il suo nuovo progetto politico, depositato nel 2010 e registrato nel 2011 da Riccardo Mercante, ex consigliere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Futuro Nazionale, vedova di Mercante (M5s): "Marchio registrato da mio marito nel 2011, non vogliamo essere associati a Vannacci"

Roberto Vannacci dovrà cambiare il nome del suo movimento.

Vannacci dovrà cambiare nome al suo partito.

Vannacci, lite sul simbolo di Futuro Nazionale: «Era di mio marito, non glielo cediamo». E due deputati della Lega vanno con l'ex generale«Non mi piace Vannacci. Non mi piace proprio. E non intendiamo cedergli il marchio depositato da mio marito». A dirlo è Marina ... msn.com

Il marchio Futuro Nazionale era di mio marito, non lo do a VannacciNon mi piace Vannacci. Non mi piace proprio. E non intendiamo cedergli il marchio depositato da mio marito. A dirlo al Fatto è Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante e oggi titolare del marchi ... ansa.it

I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega: aderiamo a Futuro Nazionale di #Vannacci, è destra vitale x.com

Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante e titolare del marchio Futuro Nazionale, non ha intenzione di cederlo facebook