Sondaggio YouTrend | Futuro Nazionale guadagna slancio dopo l’inchiesta su Vannacci

Il partito di Giorgia Meloni, Futuro Nazionale, segna un aumento di consensi dopo le polemiche attorno a Paolo Vannacci. Secondo un sondaggio di YouTrend, il partito ottiene il 4,2% dei voti, un dato che sorprende considerando le recenti vicende. La pubblicazione arriva poche ore dopo le notizie sulle presunte irregolarità finanziarie che coinvolgono l’ex capo del dipartimento per la sicurezza del governo. La situazione ha fatto discutere molto negli ambienti politici e tra gli elettori, con alcuni che vedono nel

Il 4,2% è un numero che non si dimentica. È il risultato di un sondaggio condotto da YouTrend, pubblicato alle 14:16 del 4 febbraio 2026, che ha registrato un balzo significativo per Futuro Nazionale, il partito guidato da Giorgia Meloni, dopo l’esplosione dell’inchiesta sulle presunte irregolarità finanziarie legate a Paolo Vannacci, ex capo del dipartimento per la sicurezza del governo. Il dato, rilasciato in esclusiva al termine di un’indagine di opinione condotta su un campione rappresentativo di 1.200 cittadini tra i 18 e i 75 anni, mette in luce un fenomeno politico in rapida evoluzione: l’onda d’urto dell’inchiesta ha spinto migliaia di elettori a riconsiderare le proprie scelte, con un aumento del 1,8% rispetto al sondaggio precedente, effettuato solo due settimane prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La lista di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, raccoglie il 4% dei voti secondo un sondaggio di YouTrend.

Martedì 4 febbraio 2026, il nuovo partito di Roberto Vannacci ottiene già il 4,2% di consensi, secondo un sondaggio di YouTrend per SkyTg24.

