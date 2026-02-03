Roberto Vannacci si prepara a lasciare la Lega e a creare un nuovo partito, Futuro Nazionale. L’annuncio arriva nel momento in cui il centrodestra si interroga su quanto potrà influenzare le prossime elezioni. Il movimento sembra puntare a conquistare elettori del centro e del centrodestra, ma il centrosinistra, anche se più cauto, già festeggia l’eventuale perdita di consensi per i rivali di sempre. Vannacci sta studiando le mosse, ma la sua uscita dalla Lega sembra ormai cosa fatta.

Per dirla alla Cocciante, anche in questo caso, «era» davvero «tutto previsto»: Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega. Gli indizi, d'altronde, c'erano tutti, inclusa la registrazione di un nuovo marchio: "Futuro nazionale", che potrebbe dare il nome al futuro partito dell'autore del "Mondo al contrario". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Messaggero (@ilmessaggero.it) A chi può "rubare" voti il nuovo partito di Vannacci Dopo il faccia a faccia con Matteo Salvini, in ambienti del Carroccio più di qualcuno è pronto a mettere la mano sul fuoco che lo strappo avverrà già oggi, e sarà ufficializzato all'interno del Federale in programma per oggi pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vannacci e Futuro Nazionale: quanto vale il nuovo partito, a chi può "rubare" voti e perché il centrosinistra esulta (con cautela)

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

Vannacci ha annunciato la nascita di un nuovo partito chiamato Futuro nazionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vannacci Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Vannacci deposita il logo ecco Futuro Nazionale; Vannacci, nuovo simbolo e messaggio social: arriva il partito del generale?; Il Futuro nazionale del generale Vannacci. Simbolo depositato, ora Salvini è avvisato; Vannacci deposita il marchio 'Futuro Nazionale'.

Vannacci esce dalla Lega: Vado da solo con Futuro NazionaleL'annuncio su Instagram: Il mio impegno da sempre è quello di cambiare l’Italia. Proseguo per la mia strada da solo, scrive il generale. L'appello: Chi mi ama mi segua ... ilfoglio.it

Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale, il nuovo partito di destra con un programma di sei puntiL'eurodeputato annuncia la nascita del suo nuovo progetto politico. E con l'uscita dalla Lega, il generale non è nemmeno più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo ... today.it

Il generale Roberto Vannacci lascia ufficialmente la Lega e lancia “Futuro Nazionale”. Sui social il comunicato: “C’è destra e destra e l’unica che avrà qualcosa da dire sarà quella che saprà essere se stessa”. - facebook.com facebook

#Vannacci lascia la #Lega: proseguo la mia strada da solo, Futuro Nazionale è realtà x.com