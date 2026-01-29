Report risultati e gol della Champions League mentre gli Spurs raggiungono gli ottavi

Il Tottenham ha fatto il suo dovere e si qualifica agli ottavi di Champions League. I londinesi vincono 2-0 in trasferta contro l’Eintracht Francoforte grazie ai gol di Randal Kolo Muani e Dominic Solanke nel secondo tempo. La squadra di Conte si prende il passaggio del turno con una prestazione convincente, mentre i tedeschi sono già eliminati. La partita si è accesa nel secondo tempo, portando i tifosi Spurs a festeggiare in modo deciso.

2026-01-29 00:48:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I gol nel secondo tempo di Randal Kolo Muani e Dominic Solanke hanno portato il Tottenham agli ottavi di Champions League con una vittoria convincente sull'eliminato Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park. L'attaccante Kolo Muani, che ha giocato per il Francoforte nella stagione 202223, ha portato in vantaggio gli Spurs in difficoltà al 47? su colpo di testa di Cristian Romero, portando gli Spurs sulla terza vittoria consecutiva nella fase di campionato.

