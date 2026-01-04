I Lions di Teranga raggiungono gli ottavi

I Lions di Teranga si sono qualificati per gli ottavi di finale del torneo, confermando il buon rendimento della squadra. La fase ad eliminazione diretta vedrà il Senegal affrontare uno tra Mali e Tunisia, determinando così il prossimo ostacolo nel cammino verso la qualificazione. Questa conquista rappresenta un passo importante per il team, che continua a dimostrare solidità e determinazione.

2026-01-03 20:02:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Senegal affronterà il Mali o la Tunisia negli ottavi. Il Senegal è arrivato in rimonta e si è assicurato un posto nei quarti di finale della Coppa d’Africa battendo il Sudan 3-1. I Leoni di Teranga sono rimasti sorprendentemente in svantaggio al sesto minuto quando Amar Abdallah ha portato il Sudan in vantaggio a Tangeri. Ma una doppietta di Papa Gueye ha visto il Senegal portarsi in vantaggio per 2-1 nell’intervallo, prima che Ibrahim Mbaye si assicurasse la vittoria a 13 minuti dalla fine dei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

