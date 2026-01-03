Ladri in azione nella sede napoletana de La Repubblica | portati via i computer
La redazione napoletana del quotidiano Repubblica, nei giorni scorsi, ha subito un furto. Alcuni ignoti hanno rubato sei computer portatili dagli uffici della testata. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso ferma condanna per l’accaduto, sottolineando che episodi di questo tipo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Furto nella redazione napoletana di “la Repubblica”: rubati sei computer
Leggi anche: Furto nella redazione napoletana del quotidiano “la Repubblica” a Chiaia: rubati i computer
Assalto con esplosione ai bancomat nel Napoletano, ladri in fuga con l’intero ATM.
Ladri in azione nella sede napoletana de "La Repubblica": portati via i computer - La redazione napoletana del quotidiano Repubblica, nei giorni scorsi, ha subito un furto. napolitoday.it
Svaligiata la sede napoletana di Repubblica - Colpo nella redazione napoletana de la Repubblica, dove nei giorni scorsi sono stati sottratti sei computer portatili in uso ai giornalisti. ilmediano.com
Ladri in azione: il metodo del sassolino usato per scoprire se sei in casa fa molte vittime Dettagli in basso - facebook.com facebook
Furti nelle auto, ladri in azione anche a Santo Stefano x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.