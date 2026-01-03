Ladri in azione nella sede napoletana de La Repubblica | portati via i computer

La redazione napoletana del quotidiano Repubblica, nei giorni scorsi, ha subito un furto. Alcuni ignoti hanno rubato sei computer portatili dagli uffici della testata. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso ferma condanna per l’accaduto, sottolineando che episodi di questo tipo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

