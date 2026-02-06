Furto in un tabaccheria di Pozzuoli rubati 20mila euro di Gratta e Vinci

Questa mattina alle quattro, i carabinieri sono intervenuti in una tabaccheria di Pozzuoli, in via Miliscola, dove è stato messo a segno un furto. I ladri hanno portato via circa 20mila euro di Gratta e Vinci. I militari stanno ancora cercando di capire come siano entrati e se ci siano testimoni o telecamere utili alle indagini.

