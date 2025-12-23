Furti in casa a Verona con il flessibile banda sgominata | fermate quattro persone

Sotto la direzione della procura di Verona, la polizia ha fermato quattro cittadini albanesi tra i 25 e i 28 anni, ritenuti responsabili di furti in abitazione nella zona di Verona. L'operazione fa parte di un’indagine mirata a contrastare la recrudescenza di questi reati nel territorio, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e alle abitazioni della città.

Sotto il coordinamento della procura di Verona, la polizia di Stato ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di 4 cittadini albanesi, di età compresa tra i 25 e i 28 anni, in quanto ritenuti responsabili di furti in abitazione commessi nel territorio veronese. L'indagine è stata. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Furti in casa a Verona con il flessibile, banda sgominata: fermate quattro persone Leggi anche: Furti con esplosivo in bancomat e negozi: sgominata banda di ladri Leggi anche: Furti con l’esplosivo a bancomat e supermercati, sgominata banda: sei arresti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ladri in casa, sgominata la banda del flessibile: le irruzioni nelle case arrampicandosi sui balconi VIDEO; Furti nelle abitazioni a Verona: banda arrestata dalla Polizia; Furti in abitazione nel veronese, fermata banda di 4 albanesi; Spari contro i ciclisti: «Denunciamo, gli atleti sotto choc. Arrivare al punto da tirare fuori una pistola è una cosa che non si deve.... Presa la banda dei furti nelle abitazioni: quattro fermati. Ecco come facevano - La polizia ha fermato quattro giovani, ritenuti responsabili dei numerosi furti nelle abitazioni nei diversi quartieri di Verona. veronaoggi.it

Ladri in casa, sgominata la banda del flessibile: le irruzioni nelle case arrampicandosi sui balconi VIDEO - Sono stati bloccati dopo aver commesso due furti in casa il 19 dicembre, ma il sospetto degli inquirenti è che siano molti di più gli episodi riconducibili alla ... ilgazzettino.it

Furti nelle abitazioni a Verona e provincia, quattro fermi - La Polizia di Verona, ha eseguito quattro fermi nei confronti di altrettanti cittadini albanesi tra i 25 e i 28 anni, ritenuti responsabili di alcuni furti in abitazione comm ... msn.com

Emergenza furti in appartamento. Questa volta a #Bacoli, dove ieri sera, in via D’Annunzio, i proprietari di un appartamento hanno sorpreso i ladri in casa: è nata una colluttazione con i malviventi, al culmine della quale uno dei criminali ha estratto una pistola - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.