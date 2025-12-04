Sgominata la banda dei furti in casa | 17 colpi a segno tra Como e Lombardia così erano pronti a sparire

Quicomo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano pronti a sparire. Biglietti prenotati per rientrare nel Paese d’origine e auto a noleggio parcheggiata, l’ennesima, utilizzata per scorrazzare in mezza Lombardia a caccia di ville da svaligiare. Ma la fuga dei due ladri sudamericani, irregolari sul territorio italiano e gravemente indiziati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

