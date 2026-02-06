Questa mattina a Milano studenti e studentesse hanno manifestato contro la presenza di Vance e Rubio, leader americani invitati per le Olimpiadi. In diverse piazze della città, hanno gridato slogan e sventolato cartelli, chiedendo che gli ospiti stranieri lascino subito Milano. La protesta si è svolta in modo pacifico, ma ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. I giovani hanno deciso di far sentire la propria voce proprio nel giorno dell’inaugurazione ufficiale dei Giochi.

“Fuori Vance e Rubio da Milano, Stop Ice “. Lo dicono le studentesse e gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza a Milano contro la presenza dei leader e della milizia americana per le Olimpiadi. Una manifestazione organizzata dai collettivi e dalle associazioni studentesche della città. “Siamo contro la presenza dell’Ice a Milano – racconta al Fatto.it Viola – ma c’è un contesto più grande fatto di controllo e militarizzazione anche in Europa”. Il riferimento è al decreto sicurezza appena approvato dal governo italiano. “Il conflitto sociale non si risolve con un fermo preventivo – concludono gli studenti – ma con riforme sociali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fuori Vance e Rubio da Milano”. La protesta degli studenti nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi

Approfondimenti su Vance Rubio

A Milano, un centinaio di studenti si sono radunati in via Francesco Sforza per protestare contro la presenza di Israele alle Olimpiadi.

La premier Meloni potrebbe incontrare il vicepresidente americano Vance a Milano, vicino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vance Rubio

Argomenti discussi: Tra Ice, hockey e una pizza: il saluto blindato di Milano a Vance, Rubio e famiglie; J. D. Vance a Milano, la giornata del vicepresidente Usa tra lusso e diplomazia: corteo da 45 auto, quattro piani bloccati in hotel e il tifo per l'hockey; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Vance e Rubio in una Milano blindata per la cerimonia inaugurale; Giochi invernali, Vance a Milano: il tifo per l'hockey e l'incontro con Giorgia Meloni.

Milano, corteo degli studenti contro VanceCori, fumogeni e un graffito di protesta per la presenza del vicepresidente Usa, del segretario di Stato Rubio e della polizia anti immigrazione Ice ... rainews.it

J. D. Vance a Milano, la giornata del vicepresidente Usa tra lusso e diplomazia: corteo da 45 auto, quattro piani «bloccati» in hotel e il tifo per l'hockeyIl vicepresidente americano venerdì 6 febbraio incontrerà la premier Meloni. L'arrivo a Malpensa con moglie e figli, poi la partita. Curiosi e passanti tenuti a distanza: ogni suo movimento avviene co ... milano.corriere.it

Venerdì 6 febbraio, nel giorno della cerimonia di inizio olimpiadi della speculazione, dello sfruttamento e del cemento, saremo in piazza a denunciare anche l'arrivo di Vance, Rubio e dell'ICE. Fuori guerrafondai e i loro sgherri, al fianco dei popoli che resiston facebook

Grammy, Bad Bunny fa la storia e vince album dell’anno: «Fuori l’Ice» x.com