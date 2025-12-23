Maurizio Lastrico, attore e comico italiano, ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata, affermando di essere felicemente fidanzato. In un’intervista, ha parlato della sua relazione, descrivendo la sua partner, Elisabetta, come una persona intransigente. Pur mantenendo un certo riserbo, Lastrico ha confermato la stabilità del suo legame, offrendo uno sguardo sincero sulla sua sfera privata.

“ Sono felicemente fidanzato “. Maurizio Lastrico aveva esordito così poco tempo fa alla domanda di un giornalista sulla sua vita sentimentale. Di certo, non è uno di quegli attori che parla molto facilmente di sè stesso e spesso è difficile capire cosa si nasconde nel suo cuore. L’ex protagonista di Lol – Chi ride è fuori 4 ha talvolta parlato dei suoi genitori dichiarando grande amore per la mamma e il papà, che lo hanno sempre sostenuto negli studi di recitazione. Nel suo lavoro è aiutato da alcuni agenti, suddivisi per settore dal cinema alla televisione, fino al teatro. Fondamentale nell’organizzazione dei suoi tanti impegni è la sua compagna, Elisabetta: “Facciamo un po’ casa e bottega. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Maurizio Lastrico, chi è la misteriosa fidanzata Elisabetta: “Ho una ragazza intransigente”

Leggi anche: Chi è la misteriosa fidanzata di Edoardo Prati: “Ha una mentalità scientifica”

Leggi anche: “Ho scoperto che era fidanzata e che cercava una terza persona per la relazione. Me ne sono andata senza pagare, ho sbagliato?”: il dilemma di una ragazza su Reddit

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Elisabetta, chi è la fidanzata di Maurizio Lastrico?/ L’attore comico si sbilancia:”Mi fa sentire protetto” - Forse non tutti sanno che qualche anno, il cuore dell’attore e comico genovese Maurizio Lastrico batte per una donna misteriosa di nome Elisabetta. ilsussidiario.net

Maurizio Lastrico, chi è? Il padre morto troppo presto/ “Prima di salire sul palco? Paura folle” - Maurizio Lastrico, gli studi come operatore turistico e la carriera da attore: mamma Renata e papà Bruno lo hanno sempre supportato. ilsussidiario.net

Maurizio Lastrico: «Tinder? Non sono più iscritto. Ora sono fidanzato con Liz e abito a Monteverde» - Premessa N° 1 – Il 46enne genovese Maurizio Lastrico è un attore bravo e divertente, e da qualche anno non sbaglia un colpo: ultimamente l'abbiamo visto in Call My Agent su Sky, Lol su Prime Video, ... ilmessaggero.it

Oltre agli ospiti già annunciati, alla #CenaDiNatale di Antonella Clerici parteciperanno anche Al Bano, Massimo Bottura, Peppone, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Conti, Sal De Riso, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Alberto Matano, Enzo x.com

21 Novità sulle piattaforme: Netflix, Prime, Disney+, Now, Paramount+, Raiplay etc.. # 1 - NOVITA' SULLE PIATTAFORME - Tutta colpa del rock con Lillo Petrolo, Maurizio Lastrico e Elio - netflix 2 - NOVITA' SULLE PIATTAFORME - Spirit - Cavallo selvaggio - fil - facebook.com facebook