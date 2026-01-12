Tensione a Torino per l’arrivo del tedoforo di Milano-Cortina protesta contro Israele | Fuori dalle Olimpiadi – Video
A Torino si sono riuniti alcuni manifestanti in piazza Castello al termine del percorso piemontese della torcia olimpica Milano-Cortina 2026. La manifestazione ha coinvolto diversi gruppi, in un contesto di tensione legato all’arrivo del tedoforo. La protesta ha sollevato diverse opinioni sulla presenza delle Olimpiadi nella città, con richieste di escludere eventuali simboli e rappresentazioni legate a Israele.
In piazza Castello a Torino, dove si è concluso ieri il percorso piemontese della torcia dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, si sono radunati gruppi di manifestanti. Su uno striscione e su alcuni cartelli si legge: “Fuori Israele dalle Olimpiadi”, su altri: “Complice di genocidio”, “No sport Washing”, “Show Israel the Red Card”, “Il genocidio non è una specialità olimpica”, “Israele viola la tregua olimpica” ed erano presenti bandiere della Palestina. Altri manifestanti espongono la bandiera del Venezuela, con la scritta: “Maduro libero”. I manifestanti hanno sfilato tra le persone in piazza per l’arrivo della Fiamma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
