Tensione a Torino per l’arrivo del tedoforo di Milano-Cortina protesta contro Israele | Fuori dalle Olimpiadi – Video

A Torino si sono riuniti alcuni manifestanti in piazza Castello al termine del percorso piemontese della torcia olimpica Milano-Cortina 2026. La manifestazione ha coinvolto diversi gruppi, in un contesto di tensione legato all’arrivo del tedoforo. La protesta ha sollevato diverse opinioni sulla presenza delle Olimpiadi nella città, con richieste di escludere eventuali simboli e rappresentazioni legate a Israele.

