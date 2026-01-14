Fuori Israele dalle Olimpiadi la protesta durante il passaggio della fiaccola
Il 16 gennaio, a Piacenza, la fiaccola olimpica attraverserà il centro storico, culminando in un villaggio olimpico temporaneo in piazza Cavalli. Contestualmente, si svolgerà una protesta con il messaggio “Fuori Israele dalle Olimpiadi”. La manifestazione intende portare attenzione sulla questione, mantenendo un tono pacato e rispettoso, in linea con l’importanza dell’evento e il rispetto per tutte le opinioni coinvolte.
Anche a Piacenza la fiamma olimpica arriverà il 16 gennaio, sfilando per diverse vie del centro storico per essere accolta da un villaggio olimpico temporaneo in piazza Cavalli. Diversi collettivi, partiti e sindacati di base (Una voce per Gaza, ControTendenze, Collettivo Schiaffo, Laboratorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Tensione a Torino per l’arrivo del tedoforo di Milano-Cortina, protesta contro Israele: “Fuori dalle Olimpiadi” – Video
Leggi anche: Gaza, Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro per uscire dalle aree della Striscia controllate da Israele
Tensione a Torino per l’arrivo del tedoforo di Milano-Cortina, protesta contro Israele: “Fuori dalle Olimpiadi” – Video; Festa e protesta: «Fuori Israele dalle Olimpiadi!» E oggi la Fiamma arriva a Cuneo; Proteste Pro-Pal all'arrivo della fiaccola Olimpica: Fuori Israele dai Giochi; La fiaccola olimpica accende la protesta: a Cuneo l’appello per escludere Israele dai Giochi di Milano-Cortina.
«Fuori Israele dalle Olimpiadi», la protesta durante il passaggio della fiaccola - A Piacenza alcune associazioni politiche e sindacali invitano a sventolare la bandiera della Palestina o a mostrare le mani “insanguinate”: «Per rompere ogni complicità col genocidio» ... ilpiacenza.it
Olimpiadi: proteste e azioni diffuse all'arrivo della fiamma, il 7 febbraio un corteo contro i Giochi - Il programma di manifestazione contro i Giochi invernali del Cio, Comitato insostenibili Olimpiadi ... milanotoday.it
Proteste anti-Israele in piazza Castello a Torino mentre passa la fiamma olimpica - Manifestazione a Torino durante il passaggio della fiamma olimpica: cartelli e slogan per chiedere l’esclusione di Israele da Milano- quotidianopiemontese.it
Oggi abbiamo contestato il passaggio della fiaccola olimpica, ci dicono che sia un simbolo di pace, ma quale pace Abbiamo ribadito ancora una volta che '' ! Fuori Israele dalle olimpiadi! #BoycottIseael #Boico facebook
Haaretz: “Israele fuori dalla Fiera per ragazzi”. La replica: “Domanda mai arrivata” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.