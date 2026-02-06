Fuochi del Borgo | saluto tradizionale di Sant’Agata alle ore 7.38

Questa mattina, alle 7.38, il quartiere del Borgo ha acceso i suoi fuochi per salutare Sant’Agata. Un momento tradizionale che si ripete ogni anno, con il cielo grigio e qualche goccia di pioggia incombente. La gente si è radunata lungo le strade per assistere allo spettacolo di luci e fuoco, che rappresenta un rito molto sentito dalla comunità. Nonostante il tempo incerto, l’atmosfera è rimasta carica di emozione.

**I fuochi del Borgo alle ore 7.38: il saluto del quartiere a Sant'Agata** Alle 7.38 di un venerdì pomeriggio, con il sole basso e il cielo coperto da un debole temporale, il quartiere del Borgo accoglie la Santa di Sant'Agata con un saluto di fuoco. La tradizione, ormai da anni parte del giro interno della festa, è passata da notte a giorno, con un ritmo crescente di aspettativa e di emozione. Il "fuoco del Borgo" è il momento più atteso del calendario religioso della città, e nel 2026, come ogni anno, il suo avvio è avvenuto con precisione oraria, alle 7.38 del 6 febbraio, nel cuore del pomeriggio catanese.

