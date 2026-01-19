Sant' Agata ' La sera del 3' | aperitivo e visione dei fuochi

Sicilia Gaia presenta “Sant'Agata 'La sera del 3”: un evento dedicato all’aperitivo e alla visione dei fuochi d’artificio. In più terrazze itineranti posizionate strategicamente, offrirà agli ospiti un’osservazione unica dei fuochi del 3, uno degli appuntamenti più attesi della festa di Sant’Agata. Un’occasione per vivere con tranquillità e in modo originale questa tradizione siciliana.

Sicilia Gaia organizza un evento esclusivo in occasione degli attesissimi “fuochi del 3”. Saremo ospiti presso più terrazze itineranti situate in posizioni strategiche, che da prospettive inedite ci faranno godere della visione dei fuochi d’artificio più attesi della festa. Nell’attesa sorseggeremo insieme un aperitivo rinforzato e degusteremo alcune sfiziosità della tradizione. Le terrazze diffuse disponibili si trovano in due differenti angolazioni e contesti. Una nei pressi di Via Crociferi (accessibile con ascensore), l’altra in Piazza San Placido situata al quarto piano non ascensorato (non indicato a chi ha difficoltà motorie eo problemi cardiaci).🔗 Leggi su Cataniatoday.it

