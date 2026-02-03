Festa di Sant' Agata lo spettacolo dei fuochi del tre

Migliaia di catanesi si sono radunati nel centro della città per assistere ai

Migliaia di catanesi hanno partecipato allo spettacolo pirotecnico che segna la fine della prima giornata di festeggiamenti agatini. Questa sera, infatti, i devoti andranno a letto presto per poi assistere alla messa dell'Aurora in cattedraleIL VIDEO.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sant’Agata raccontata dalle voci dei cittadini: È la forza che ci tiene in piediLa Festa di Sant’Agata raccontata attraverso le voci di chi la vive: devoti, anziani, musicisti e tradizioni che uniscono Catania. catania.liveuniversity.it

Sant’Agata, offerta della cera e cammino delle Candelore: storia, simboli e significatiIl 3 febbraio Catania vive il rito dell’offerta della cera: storia, simboli e significati delle Candelore nel primo giorno della Festa di Sant’Agata. catania.liveuniversity.it

Festa di Sant'Agata 2026 Processione per l’offerta della cera dalla Chiesa di S. Agata alla Fornace alla Basilica Cattedrale. Tra i partecipanti S. E. Mons. Arcivescovo, i Capitoli delle Basiliche Cattedrale e Collegiata, i Capitoli delle Collegiate di Biancavilla, B - facebook.com facebook

La copertina speciale in onore di Sant'Agata del giornale di oggi, 3 febbraio 2026 x.com