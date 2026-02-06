Bournemouth-Aston Villa sabato 07 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa domenica il Bournemouth sfida l’Aston Villa in una partita importante. Dopo aver vinto contro il Liverpool e il Wolverhampton, i padroni di casa cercano continuità per avvicinarsi alle zone di classifica che valgono l’Europa. La squadra di casa ha mostrato di saper mettere in difficoltà anche avversari più forti, ma ora deve confermarsi contro una squadra che ha bisogno di punti per non perdere terreno. La partita si gioca alle 16:00 e si preannuncia combattuta fino all’ultimo minuto.

Dopo aver battuto il Liverpool, in casa per 3-2, e il Wolverhampton, per 2-0 al Molineux, il Bournemouth si è un po' rilanciato anche se le posizioni che potrebbero valere la tanto sospirata storica qualificazione alle coppe europee sono ancora un po' distanti. In ogni caso quello del Vitality Stadium potrebbe essere un banco di prova importante per capire se la squadra di Iraola può davvero ambire a qualcosa di più della semplice salvezza.

