Fuggite subito dal paese o nascondetevi L’annuncio di Donald Trump

Nelle ultime ore, un messaggio di Donald Trump ha fatto salire l’attenzione. Dal suo canale ufficiale è arrivato un avviso chiaro: “Fuggite subito dal paese o nascondetevi”. Le parole sono state secche, senza giri di parole, e hanno sollevato immediatamente l’ansia tra chi si trova negli Stati Uniti. Non sono state date spiegazioni dettagliate, ma l’allerta è arrivata forte e chiara. Ora si attende di capire cosa ci sia dietro questa comunicazione improvvisa.

Ci sono notizie che arrivano secche, senza giri di parole, e fanno salire l'ansia in un attimo. Nelle ultime ore, da un canale ufficiale americano è partito un messaggio che suona come un campanello d'allarme: chi è lì deve muoversi con prudenza estrema. E, soprattutto, deve essere pronto a lasciare tutto. Il punto è che non si tratta di un semplice consiglio "di routine". Le parole usate e il contesto raccontano un clima che si sta irrigidendo, tra controlli, limitazioni e una sensazione di incertezza che, per uno straniero, può diventare pericolosa. Ed è proprio qui che entra in scena l'avvertimento degli Stati Uniti.

L’attacco degli Stati Uniti contro il Venezuela ha portato alla cattura di Maduro e della sua consorte, con operazioni che hanno colpito anche diversi siti militari.

