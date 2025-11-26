Da Putin e Zelensky Guerra in Ucraina l’annuncio inaspettato di Donald Trump

Negli ultimi giorni il conflitto in Ucraina ha vissuto una nuova accelerazione sul fronte diplomatico, dopo settimane segnate da bombardamenti, movimenti di truppe sul fronte orientale e un clima di crescente incertezza nelle capitali europee. Mentre Kiev continua a denunciare il peso dell’offensiva russa nelle regioni contese e Mosca insiste nel presentare i propri avanzamenti come un fatto ormai irreversibile, si moltiplicano gli appelli internazionali per evitare che l’inverno trasformi ancora una volta la guerra in una spirale senza via d’uscita. Le cancellerie occidentali, divise sul modo di gestire i rapporti con il Cremlino, osservano con crescente apprensione il rallentamento degli aiuti militari e il rischio che il quadro geopolitico dell’Est Europa possa cambiare in modo irreparabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

#Tg2000, #25novembre 2025 - ore 14.55 #Giornatacontrolaviolenzasulledonne #consenso #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #Gaza #Israele #Hamas #Trump #LeggeElettorale #Regionali #TorTreTeste #Monogamia #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000, #25novembre 2025 - ore 14.55 #Giornatacontrolaviolenzasulledonne #consenso #Ucraina #Russia #Putin #Zelensky #Gaza #Israele #Hamas #Trump #LeggeElettorale #Regionali #TorTreTeste #Monogamia #TV2000 @tg2000it Vai su X

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Momento difficile, siamo a un bivio”. Putin: “Se Kiev rifiuta il piano Usa prenderemo altre città” - Trump propone un piano in 28 punti che prevede cessioni territoriali ucraine in cambio di garanzie Usa, ma Kiev ... Secondo fanpage.it

Guerra in Ucraina e piano di pace Usa: Zelensky tra pressione internazionale e minacce di Putin - Guerra in Ucraina e piano di pace Usa: Zelensky difende la sovranità del Paese mentre Putin valuta la proposta Trump e minaccia nuove offensive. Segnala notizie.it

Zelensky accetta il nuovo piano degli Stati Uniti. E Trump manda Witkoff da Putin - Il sì dopo le correzioni, ma Lavrov punta i piedi: la base resta l'Alaska. Da corriere.it