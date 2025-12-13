Auto-telecomandata con bomba trovata a Roma | ordigno ad alto potenziale e in grado di uccidere Fermato un uomo

Una vettura telecomandata contenente un ordigno ad alto potenziale è stata scoperta a Roma, nel quartiere Fidene. L'auto, trovata in un box di via Franco Enriquez, è stata individuata durante una perquisizione antidroga condotta dalla Squadra Mobile. Un uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini.

Un’auto telecomandata trasformata in una bomba è stata trovata ieri mattina in un box di via Franco Enriquez, nel quartiere Fidene, a Roma, dai poliziotti della Squadra mobile di che stavano eseguendo una perquisizione per droga. L’ordigno, ad alto potenziale esplosivo e in grado di uccidere, era contenuto in un involucro ed era composto da una parte di un’auto giocattolo radiocomandato con motore elettrico e tre artifici esplosivi, una testina elettrica di accensione fuochi e un radiocomando a forma di piccolo volante con quattro batterie. Un uomo, 42enne, è stato fermato in attesa della convalida da parte del Gip. Secoloditalia.it Roma, modellino di auto trasformato in bomba trovato in un box - Un'auto telecomandata, trasformata in una bomba, è stata trovata in un box di via Franco Enriquez, nel quartiere Fidene, a Roma. msn.com

Roma, bomba con telecomando a Fidene: gli artificieri sventano un attentato con due chili di tritolo - Un ordigno esplosivo, il telecomando per innescarlo e poi la droga: sono stati gli uomini della squadra Mobile durante un’ispezione a trovare il covo con l’ordigno e lo ... msn.com

Macchina Telecomandata per Bambini Giochi 6 7 8 9 10 11 12 Anni, Alta Velocità 15KM/h Auto RC 2.4Ghz Radiocomandata Camion Telecomandato All'aperto Esterno Giocattolo Bimbi Regalo Natale Compleanno ??#AMAZON A soli 25,24€ invece di 30, - facebook.com facebook

© Secoloditalia.it - Auto-telecomandata con bomba trovata a Roma: ordigno ad alto potenziale e in grado di uccidere. Fermato un uomo

Palermo, nascondeva una bomba a mano nel bauletto del motorino: arrestato 44enne

Video Palermo, nascondeva una bomba a mano nel bauletto del motorino: arrestato 44enne Video Palermo, nascondeva una bomba a mano nel bauletto del motorino: arrestato 44enne