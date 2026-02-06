Frosinone tenta il furto alla moda | esce dal negozio coi vestiti indossati e non pagati giovane nei guai
Un giovane egiziano ha cercato di rubare vestiti dal negozio a Frosinone, ma ha combinato un errore grosso. È uscito indossando i vestiti senza pagarli, pensando di farla franca. Gli addetti alla sicurezza lo hanno fermato e hanno chiamato la polizia, che lo ha denunciato per furto aggravato. Ora si trova nei guai e dovrà rispondere di quanto fatto.
Furto aggravato contestato a un giovane egiziano, bloccato mentre cercava di uscire da un negozio senza pagare alcuni capi d’abbigliamento. L’episodio si è verificato a Frosinone, in via Aldo Moro. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante della Questura è intervenuta a seguito di una segnalazione della Sala Operativa. Gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto all’interno di un’attività commerciale, dove un giovane di origine egiziana è stato sorpreso a commettere un furto aggravato. Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, il giovane è entrato nel camerino di un negozio situato in via Aldo Moro per provare alcuni capi d’abbigliamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it
