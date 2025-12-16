Esce dal negozio con 300 euro di abiti non pagati arrestato 34enne

Durante una serata di shopping prenatalizio nel centro di Verona, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo aver tentato di uscire dal negozio con abiti per un valore di 300 euro non pagati. L'episodio ha interrotto i festeggiamenti e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine presenti sul posto.

La serata di shopping prenatalizio nel cuore di Verona è stata turbata da un tentato furto aggravato in un negozio di abbigliamento del centro storico. Nella prima serata di ieri, 15 dicembre, un 34enne già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora è stato sorpreso mentre cercava di

