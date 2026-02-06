Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio alle porte di Roma | due feriti area sequestrata

Un’esplosione ha scosso una fabbrica di fuochi d’artificio alle porte di Roma. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 in località Altipiani di Arcinazzo. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. L’area intorno alla fabbrica è stata subito sequestrata dalla polizia per le verifiche del caso. Sul posto, vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza le zone circostanti. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’es

