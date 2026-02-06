Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio alle porte di Roma | due feriti area sequestrata

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’esplosione ha scosso una fabbrica di fuochi d’artificio alle porte di Roma. L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30 in località Altipiani di Arcinazzo. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. L’area intorno alla fabbrica è stata subito sequestrata dalla polizia per le verifiche del caso. Sul posto, vigili del fuoco e forze dell’ordine hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza le zone circostanti. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’es

Un'esplosione si è verificata ieri sera intorno alle 22.30 in una fabbrica di fuochi d'artificio in località Altipiani di Arcinazzo, in provincia di Roma. Due uomini feriti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Altipiani di Arcinazzo

Roma, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: due feriti ad Altipiani di Arcinazzo

Ieri sera un’esplosione ha scosso una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Roma, precisamente ad Altipiani di Arcinazzo.

**Roma: esplosione in fabbrica fuochi artificio Altipiani Arcinazzo, due feriti**

Un'esplosione ha scosso ieri sera una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Roma, precisamente ad Altipiani di Arcinazzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Altipiani di Arcinazzo

Argomenti discussi: Roma, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: due feriti ad Altipiani di Arcinazzo; Paura nella notte agli Altipiani di Arcinazzo: esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. Due operai feriti; Trevi nel Lazio, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due feriti; Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Frusinate, due operai feriti.

esplosione in una fabbricaRoma, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: due feriti ad Altipiani di ArcinazzoSubito dopo la deflagrazione che ha interessato un piccolo fabbricato è divampato un incendio che è poi stato domato ... adnkronos.com

esplosione in una fabbricaTrevi nel Lazio, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due feritiPaura nella serata di mercoledì 5 febbraio 2025 a Trevi nel Lazio, dove intorno alle 22.30 i Carabinieri sono intervenuti in località Altipiani di Arcinazzo a seguito di ... ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.