La Guardia di Finanza di Roma ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imprenditore nel settore delle telecomunicazioni, accusato di aver partecipato a una vasta frode IVA. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno portato al provvedimento dopo approfondite verifiche sulle attività fiscali dell’imprenditore, attivo da circa trent’anni nel settore.

ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di un noto imprenditore attivo da circa trent’anni nei settori della tecnologia e delle telecomunicazioni. L’uomo, posto agli arresti domiciliari, è accusato di aver ideato una complessa frode fiscale finalizzata all’evasione dell’IVA attraverso una fittizia attività di intermediazione di traffico telefonico internazionale. Secondo l’accusa, mediante l’utilizzo di piattaforme digitali e società estere riconducibili all’indagato, sarebbero stati generati ingenti crediti d’imposta inesistenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Evasione e bancarotta. Scatta il maxi sequestro. Imprenditore ai domiciliari

Leggi anche: La maxi frode per evadere l’Iva. Scoperto un contrabbando da 100 milioni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Roma - Maxi frode fiscale nelle telecomunicazioni: arrestato imprenditore per evasione IVA da oltre 2,5 milioni di euro; Maxi frode fiscale nel settore delle telecomunicazioni. Un arresto. Aveva evaso Iva per oltre 2,5 milioni di euro.; Case e riscaldamento: il 93% delle abitazioni ha un impianto, prevale l’autonomo; Niente più fermate davanti al Colosseo. Il Tar boccia il ricorso dei bus turistici a due piani.

Maxi frode Iva nelle telecomunicazioni, imprenditore ai domiciliari a Roma - ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emess ... lagazzettadelmezzogiorno.it