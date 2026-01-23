Leverkusen-Werder Brema sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Leverkusen e Werder Brema, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30. Verranno fornite le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa partita di Bundesliga, nel contesto di un avvio positivo per le Leverkusen di Hjulmand, che finora hanno perso una sola volta nel 2026. Un confronto tra due squadre con obiettivi importanti nella stagione in corso.

Profondo biancorosso verrebbe da dire per il Leverkusen di Hjulmand che ha solo perso in questo 2026 e che oggi è impegnato in casa contro il Werder Brema di Steffen. Tre sconfitte in altrettante gare, con il KO del Karaiskakis che pesa particolarmente visto il tenore dell’avversario ma anche l’incapacità di creare il minimo pericolo all’avversario nel corso die 90 minuti. Una prova scialba. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leverkusen-Werder Brema (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leverkusen-Werder Brema (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida tra Leverkusen e Werder Brema, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:30. Werder Brema-Hoffenheim (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida tra Werder Brema e Hoffenheim, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 15:30. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Leverkusen-Werder Brema: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV; Borussia Dortmund - St. Pauli in Diretta Streaming | DAZN IT; Bundesliga: l'Hoffenheim supera il Bayer Leverkusen 1-0; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati. Leverkusen-Werder Brema: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TVLeverkusen-Werder Brema: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com Pronostico Bayer Leverkusen vs Werder Brema – 24 Gennaio 2026Il confronto di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Werder Brema, in programma il 24 Gennaio 2026 alle 15:30 al BayArena, si annuncia di grande interesse per la ... news-sports.it Boniface, dal Milan alla carriera a rischio… Secondo Bild, il Werder Brema e il Bayer Leverkusen ritengono che il problema al ginocchio richieda un intervento chirurgico. Il Werder Brema non correrà il rischio di schierarlo per timore che un altro infortunio poss - facebook.com facebook Il Milan se l’è scansata Victor Boniface fuori per il resto della stagione: l’infortunio al ginocchio lo spinge verso l’intervento chirurgico in caso di operazione, Werder Brema e Bayer Leverkusen interromperanno il prestito se rifiuta l’operazion x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.