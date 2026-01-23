Leverkusen-Werder Brema sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra Leverkusen e Werder Brema, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:30. Approfondiamo le formazioni, le quote e i pronostici di questa partita di campionato, evidenziando la forma recente delle due squadre. Un confronto tra due team che attraversano momenti diversi, con il Leverkusen in crescita e il Werder Brema alla ricerca di punti importanti.

Profondo biancorosso verrebbe da dire per il Leverkusen di Hjulmand che ha solo perso in questo 2026 e che oggi è impegnato in casa contro il Werder Brema di Steffen. Tre sconfitte in altrettante gare, con il KO del Karaiskakis che pesa particolarmente visto il tenore dell’avversario ma anche l’incapacità di creare il minimo pericolo all’avversario nel corso die 90 minuti. Una prova scialba. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leverkusen-Werder Brema (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Werder Brema-Hoffenheim (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida tra Werder Brema e Hoffenheim, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 15:30. Leggi anche: Werder Brema-Colonia (sabato 29 novembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Borussia Dortmund - Werder Brema in Diretta Streaming | DAZN IT; Dortmund, Guirassy torna al gol: tris al Werder. Rinviata Amburgo-Bayer a causa del tetto; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.; Calcio estero, il programma del weekend: Manchester si ferma per il Derby. PSG e Barça, notti decisive. Pronostico Bayer Leverkusen vs Werder Brema – 24 Gennaio 2026Il confronto di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Werder Brema, in programma il 24 Gennaio 2026 alle 15:30 al BayArena, si annuncia di grande interesse per la ... news-sports.it Bundesliga, i risultati: Emre Can al 95', Dortmund al cardiopalma. Leverkusen koIeri il pirotecnico pari tra Werder Brema ed Eintracht ad aprire, ora il diciottesimo turno di Bundesliga prosegue con tanti altri gol e tante altre emozioni.. tuttomercatoweb.com Bundesliga, turno infrasettimanale: si chiude l’andata. Stoccarda–Eintracht apre il programma: 29 pt per i padroni di casa, lanciati dal 4-1 di Leverkusen, ma in calo alla MHPArena dopo 5 vittorie consecutive (0-5 Bayern, 0-0 Hoffenheim). Francoforte a - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.